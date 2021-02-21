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В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)

В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Харькове на улице Героев Труда контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента. 

Кадрами задержания поделился в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко. 

"Вот так сегодня контрразведка СБУ задерживает в Харькове, в одном из спальных районов мегаполиса, агента Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации.  Задержали предателя во время получения полного комплекта технической документации с грифом "секретно", - написал он. 

Журналист сообщил, что жителя Харькова завербовала российская разведка, пока тот выезжал в РФ. 

Он также отметил, что злоумышленник собирался передать в Россию материалы, касающиеся разработок нового типа танковой комплексной брони. 

В свою очередь, телеграм-канал "Ху**ый Харьков" указал, что задержание произошло на улице Героев Труда. 

"Контрразведка сегодня приняла типа прямо на Героев Труда. Подозревается в уголовном преступлении, но в каком именно — СБУ пока молчит", - указано в сообщении. 

Как сообщалось ранее, в ОРДО сообщили о том, что 21 февраля близ Горловки погибли около 20 оккупантов

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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СБУ, Харьков, Андрей Цаплиенко.
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