Зима ослабевает: какой погоды ждать сегодня украинцам

В понедельник, 22 февраля, в Украине без осадков, только в восточной части и в Сумской области местами небольшие осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье до 8° мороза; днем 2-7° тепла, в юго-западной части до 10° тепла.

В Киеве - без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

Как ранее сообщал "Телеграф", уже во вторник, 23 февраля, на Востоке Украине ожидается небольшое похолодание - днем температура воздуха опустится до -8 …-10°, а ночью - до -15°. В западной части страны все еще будет тепло - +6...+10°, ночью -1...-5°. В центральных и южных областях столбик термометра покажет днем -1+5, а ночью -1-4.