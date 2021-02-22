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Грузовик рухнул с моста в реку на Черниговщине: из кабины никто не выбрался (фото)

Грузовик рухнул с моста в реку на Черниговщине: из кабины никто не выбрался (фото)
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф

Около полуночи понедельника, 22 февраля, в полицию поступило сообщение, что на 137км дороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна.

Об этом сообщает полиция Черниговской области на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

 грузовик упал в реку_1

"Заявитель рассказал диспетчеру 102, что из кабины грузовика никто не выбрался", - сообщает полиция.

 грузовик упал в реку_2

На место происшествия также направились спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, а грузовой автомобиль имеет большой вес, усложняется процесс вытягивания транспортного средства из реки.

Следователи открыли производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения.

грузовик упал в реку_3

"Сейчас устанавливается, кто находился в автомобиле во время аварии", - рассказали в полиции.

Как сообщалось, в чешском городе Подседице произошла смертельная авария с участием двух микроавтобусов и грузовика, в результате чего погибли двое украинцев, еще трое человек получили травмы.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 1,020

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ДТП, Черниговская область, Десна, Река, Грузовик.
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