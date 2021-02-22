В Ирпене старшеклассники едва не покалечили школьника прямо на глазах у учителя

В одной из школ города Ирпень (Киевская область) ученик пятого класса выключил свет в спортзале, за что учитель физкультуры якобы послал двух старшеклассников "проучить" школьника.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

На кадрах распространенных в сети видно, что старшеклассники привели мальчика в спортзал, взяли того за руки и ноги и начали раскачивать. В итоге пятиклассника "уронили" головой об пол.

Примечательно, что "самосуд" происходил на глазах у учителя физкультуры.

Самого учителя от занятий отстранили, а представители МОН проводят служебное расследование.

Само видео впервые появилось в сети 19 февраля.

В сюжете говорится, что мальчик якобы себя чувствует хорошо и даже пришел сегодня, 22 февраля, на занятия. Впрочем, журналистам ни с мальчиком, ни с его родителями пообщаться пока не удалось.

В местной группе в ФБ "Мистоинформ - Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинское", мнения комментаторов об инциденте разделились на два лагеря.

Некоторые задались вопросом о работе педагогов в этой школе:

Некоторые вступились за учителя и выразили мнение, что мальчик сам виноват:

Как сообщалось ранее, в Херсоне с дрейфующей по Днепру льдины сняли двоих детей, которых унесло далеко от берега.