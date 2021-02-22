На киевлянку обрушился снег с крыши: женщину госпитализировали

В воскресенье 21 февраля в столице Украины произошло ЧП: на киевлянку с крыши дома свалился лед со снегом в результате чего она получила травмы и была доставлена в больницу.

Об этом сообщили в Фейсбуке "Центра экстренной МП и медицины катастроф города Киева".

Согласно предоставленным данным, ситуация произошла в Голосеевском районе города.

В то же время пострадавшей оказалась женщина 58 лет.

По информации центра пациентка была госпитализирована получив травму поясничного отдела и правого плеча.

При этом на данный момент информации о состоянии пострадавшей - нет.

Стоит напомнить, что ранее 21 февраля, в Херсоне двое детей оказались на середине Днепра, из-за того, что льдину, на которой стояли они - унесло от берега.