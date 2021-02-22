Грязь и мусор на киевском вокзале вызвали недоумение в сети: до Крещатика несколько километров

Популярный киевский блогер Александр Барабошко, также известный под псевдонимом Крус, показал обратную сторону города.

Соответствующими снимками он поделился в твиттер.

"До центра Киева 5 километров", - подписал фото он.

Фотографии были сделаны возле торгового центра на Старовокзальной, расположенного в трех километрах от здания КГГА.

До центу Києва 5км pic.twitter.com/Eq4e4nCZVb — Krus (@IamKrus) February 22, 2021

На снимках видно, что с одной стороны входа в здание образовалась небольшая свалка, а с другой все усыпано бычками от сигарет, пластиковыми стаканами и бутылками.

При этом, создается впечатление, что проходящих мимо людей такой беспорядок не особо-то и смущает.

Как сообщалось ранее, из-за резко наступившего потепления жители столицы столкнулись с новой напастью. Нескольких автомобилистов ждал сюрприз – их авто нещадно были разбиты сосульками, которые падая с крыш, приземлились прямо на машины.