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Сосульки и снег с домов бьют машины в Киеве: фото ЧП

Сосульки и снег с домов бьют машины в Киеве: фото ЧП
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф

С утра из-за потепления в Киеве в понедельник, 22 февраля, несколько автомобилистов ждал сюрприз – их авто нещадно были разбиты сосульками, которые благополучно падая с крыш, приземлились прямо на машины.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram-сообществах "Киев оперативный" и "dtp.kiev.ua".

"Очередная жертва падения сосулек и замершего снега: Киев, двор на улице Саксаганского, 88 Hyundai Tucson в тотал. Уважаемые водители, 100 раз осмотритесь и подумайте, прежде чем припарковать свой автомобиль",- говорится в подписи к фото.

Сосульки разбили авто в Киеве

Стоит отметить, что от такого приземления пострадали ни одна и ни две машины, припаркованные в киевских дворах.

"В Киеве сегодня тепло. Возможны осадки в виде сосулек. Соломенский район", - комментируют фото еще одного ЧП активисты.

Сосульки разбили машины

По этой причине киевлянам категорически не советуют оставлять свои авто припаркованными под открытым небом.

Как сообщал "Телеграф", утром 22 февраля упавшая с крыши сосулька повредила авто танцора балета певицы Оли Поляковой Максима Ежова.  В подтверждение этому, он выложил в сториз Инстаграма видео своего поврежденного сосульками автомобиля.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Киев, Фото, Машины, Сосульки.
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