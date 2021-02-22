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Хорошие оценки - бесплатный проезд: в Херсоне водитель маршрутки придумал, как мотивировать школьников (видео)

Хорошие оценки - бесплатный проезд: в Херсоне водитель маршрутки придумал, как мотивировать школьников (видео)
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Херсоне водитель маршрутного автобуса №33 Сергей Масляник придумал способ повысит успеваемость среди учеников. Тех из них, кто получил высокие баллы в школе, он подвозит бесплатно. 

Об этом пишет Суспільне

52-летний мужчина работает водителем автобуса уже в течение 28 лет. По его словам, школьники часто просят, чтобы их подвезли, поэтому у него возникла идея проверять дневники. Те из них, у кто получил 10, 11 или 12 по любому предмету могут проехать бесплатно. 

"Повышаем успеваемость", - говорит Масляник. 

Мужчина утверждает, что к популярности не стремился, а потому был удивлен, когда о нем заговорили в СМИ. 

Мама одной из юных пассажирок Татьяна Близнецова рассказала, что детям идея понравилась.

"Это такой азарт для них. Они делятся впечатлениями, что вот сегодня я ехала бесплатно", - сказала она. 

 Как сообщалось ранее, в Украине с 24 февраля вернут "адаптивный карантин", а министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, как в этих условиях будут учиться школьники.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Херсон, Школа, Маршрутки.
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