Хорошие оценки - бесплатный проезд: в Херсоне водитель маршрутки придумал, как мотивировать школьников (видео)

В Херсоне водитель маршрутного автобуса №33 Сергей Масляник придумал способ повысит успеваемость среди учеников. Тех из них, кто получил высокие баллы в школе, он подвозит бесплатно.

Об этом пишет Суспільне.

52-летний мужчина работает водителем автобуса уже в течение 28 лет. По его словам, школьники часто просят, чтобы их подвезли, поэтому у него возникла идея проверять дневники. Те из них, у кто получил 10, 11 или 12 по любому предмету могут проехать бесплатно.

"Повышаем успеваемость", - говорит Масляник.

Мужчина утверждает, что к популярности не стремился, а потому был удивлен, когда о нем заговорили в СМИ.

Мама одной из юных пассажирок Татьяна Близнецова рассказала, что детям идея понравилась.

"Это такой азарт для них. Они делятся впечатлениями, что вот сегодня я ехала бесплатно", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в Украине с 24 февраля вернут "адаптивный карантин", а министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, как в этих условиях будут учиться школьники.