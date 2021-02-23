Первым делом - доллары: в Летной академии Кропивницкого будущих пилотов допускали к практике за огромные взятки

В Кропивницком СБУ разоблачила декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета, который допускал курсантов к полетам исключительно за взятки.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В ходе следствия выяснилось, что чиновник смог организовать целую схему получения денежной "наживы" от старшекурсников за допуск к прохождению практики.

"Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в 11 с половиной тысяч долларов", - рассказали в СБУ.

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - пяти тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Телеграф", 10 декабря правоохранители разоблачили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 7,02 млн гривен руководителя госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" Игоря Шевченко вместе с посредником.