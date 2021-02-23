Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко
"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко

Первым делом - доллары: в Летной академии Кропивницкого будущих пилотов допускали к практике за огромные взятки

Первым делом - доллары: в Летной академии Кропивницкого будущих пилотов допускали к практике за огромные взятки
15:07 Сегодня Телеграф фото: пресс-центр СБУ

В Кропивницком СБУ  разоблачила декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета, который допускал курсантов к полетам исключительно за взятки.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В ходе следствия выяснилось, что чиновник смог организовать целую схему получения денежной "наживы" от старшекурсников за допуск к прохождению практики.

"Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в 11 с половиной тысяч долларов", - рассказали в СБУ.

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки -  пяти тысяч долларов.

Декана Летной академии задержали в Кропивницком

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Телеграф", 10 декабря правоохранители разоблачили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 7,02 млн гривен руководителя госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" Игоря Шевченко вместе с посредником.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 206

Все по теме:

Скандалы, Кропивницкий, Летная академия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки
02 Моряки обнаружили аномально-гигантское чудовище (Фото)
03 Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
04 "Мог нарисовать только сумасшедший": ученые раскрыли тайну надписи на "Крике" Мунка
05 Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В заповеднике &quot;Аскания-Нова&quot; массово гибнут краснокнижные птицы (фото)
В заповеднике "Аскания-Нова" массово гибнут краснокнижные птицы (фото)
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
&quot;Родители года&quot; и &quot;Страна Лавкрафта&quot;: 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)
"Родители года" и "Страна Лавкрафта": 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь