Начальник одного из крупнейших портов Украины погорел на многомиллионной взятке

10 декабря правоохранители разоблачили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 7,02 млн гривен руководителя госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск"" Игоря Шевченко вместе с посредником.

Об этом сообщили в Телеграм-канале НАБУ.

По заявленной информации, руководитель ГП требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой предприятие имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечения требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тысяч долларов.

При этом, глава предприятия действовал с посредником, которым был представитель другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному ГП "Морской торговый порт Черноморск".

На данный момент оба гражданина задержаны, решается вопрос об уведомлении им о подозрении.

Стоит отметить, что 25 ноября на самом предприятии "Морской торговый порт Черноморск" изменился руководитель.

На данный момент предприятием руководит Шевченко Игорь, активы которого более чем в 10 раз превышают его доход, согласно данным его декларации.

Стоит напомнить, что ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко и его помощник Иван Фищенко были пойманы НАБУ на взятке.