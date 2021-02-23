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Учительница забралась с ногами на стол, рассказывая ученикам о революции: видео бурно обсуждают в сети

Учительница забралась с ногами на стол, рассказывая ученикам о революции: видео бурно обсуждают в сети
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Александрийском лицее в Ровенской области учительница настолько увлеклась объяснением темы урока, что с ногами взобралась на парту. 

Соответствующим видео поделились в Инстаграм-канале Rivne 1283.

"Когда любишь свою работу", - говорится в подписи к видео. 

 
 
 
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Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

 

На кадрах видно, как учительница эмоционально зачитывает стих Владимира Маяковского "Из улицы в улицу" стоя на парте. Судя по всему, тема урока была посвящена революции 1917 года. 

Мнения комментаторов относительно манеры повествования разделись. 

Большинство из них учительницу поддержали: 

Но для некоторых это показалось слишком: 

Нашлись и те, кто начал опасаться, что после обнародования видео, ей грозит увольнение: 

Как сообщалось ранее, в городе Ирпень (Киевская область) ученик пятого класса выключил свет в спортзале, за что учитель физкультуры якобы послал двух старшеклассников "проучить" школьника

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 306

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Ровно, Ровенская область, Школа.
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