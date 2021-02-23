Учительница забралась с ногами на стол, рассказывая ученикам о революции: видео бурно обсуждают в сети

В Александрийском лицее в Ровенской области учительница настолько увлеклась объяснением темы урока, что с ногами взобралась на парту.

Соответствующим видео поделились в Инстаграм-канале Rivne 1283.

"Когда любишь свою работу", - говорится в подписи к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

На кадрах видно, как учительница эмоционально зачитывает стих Владимира Маяковского "Из улицы в улицу" стоя на парте. Судя по всему, тема урока была посвящена революции 1917 года.

Мнения комментаторов относительно манеры повествования разделись.

Большинство из них учительницу поддержали:

Но для некоторых это показалось слишком:

Нашлись и те, кто начал опасаться, что после обнародования видео, ей грозит увольнение:

Как сообщалось ранее, в городе Ирпень (Киевская область) ученик пятого класса выключил свет в спортзале, за что учитель физкультуры якобы послал двух старшеклассников "проучить" школьника.