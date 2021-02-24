Националисты в Харькове избили сторонников Медведчука и Шария (видео)

Дракой отметилось заседание Харьковского горсовета 24 февраля. Националисты напали на представителей Партии Шария и ОПЗЖ.

Депутаты от "Партии Шария" попытались развернуть баннер с надписью "Нет политическим репрессиям", посвященное их лидеру блогеру Анатолию Шарию, которому предъявлено подозрение в государственной измене.

После этого их атаковали представители националистических партий и организаций, которые присутствовали в зале. Началась потасовка, разминать которую прибежали сотрудники полиции. Позже один из представителей «Партии Шария» заявил, что депутаты будут обращаться в полицию с заявлением о нападении.

Отметим, что националисты пришли в здание горсовета в канун голосования за возвращение проспекту Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

На улице, ими были атакованы активисты организации "Патриоты за жизнь", которая фактически выступает как силовой блок ОПЗЖ. На видео видно, как сторонники Ильи Кивы угрожают националистам огнестрельным и холодным оружием.







Напомним, в тот же день соратника Медведчука выгнали из-за трибуны Харьковского горсовета за русский язык.