Изрезали ножом: в Киеве произошло нападение на женщину (фото)

В среду, 24 февраля, в Оболонском районе Киева произошло нападение на женщину. На нее напали с ножом, изрезав шею и руки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Киева.

Нападение было совершено на Оболонском проспекте. Женщина возвращалась домой, зашла в подъезд собственного дома. В это время на нее напал неизвестный мужчина.

Он начал угрожать ей ножом. Когда женщина начала сопротивляться, преступник нанес ей несколько ножевых ранений в шею и руки, отобрал мобильный телефон и скрылся.

По горячим следам полицейские задержали нападавшего. Им оказался 29-летний житель Донецкой области, который временно проживал в киевском хостеле.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. На время следствия мужчина находится под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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