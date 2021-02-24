"Эксперту" с каналов Медведчука объявили подозрение: что он натворил (видео)

Служба Безопасности Украины провела обыск у "военно-политического эксперта" Юрия Дудкина, который часто выступал на "санкционных" телеканалах 112 Украина, NewsOne и Zik. Киевлянина обвиняют в госизмене и разжигании межнациональной розни.

Видео с приходом силовиков разместил на своей странице сам Юрий Дудкин.

"У меня обыск, обвинение в госизмене" — отметил он.

Сейчас мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям ст.111 (государственная измена) и ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

"В рамках досудебного расследования следователи СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front"", - сообщает пресс-центр СБУ.

В ведомстве уточнили, что задержанный часто принимал участие в эфирах запрещенных телеканалов. Там он способствовал разжиганию межнациональной розни и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений "ЛНР".