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"Эксперту" с каналов Медведчука объявили подозрение: что он натворил (видео)

"Эксперту" с каналов Медведчука объявили подозрение: что он натворил (видео)
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф

Служба Безопасности Украины провела обыск у "военно-политического эксперта" Юрия Дудкина, который часто выступал на "санкционных" телеканалах 112 Украина, NewsOne и Zik. Киевлянина обвиняют в госизмене и разжигании межнациональной розни.

Видео с приходом силовиков разместил на своей странице сам Юрий Дудкин.

"У меня обыск, обвинение в госизмене" — отметил он.

Сейчас мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям ст.111 (государственная измена) и ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

"В рамках досудебного расследования следователи СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front"", - сообщает пресс-центр СБУ.

В ведомстве уточнили, что задержанный часто принимал участие в эфирах запрещенных телеканалов. Там он способствовал разжиганию межнациональной розни  и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений "ЛНР".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 384

Все по теме:

СБУ, Арест, Обыск, Госизмена, Юрий Дудкин.
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