Вооруженный боевик пробрался на позиции украинских военных и напал на бойца: подробности и фото

В среду, 24 февраля, на Донбассе вооруженный боевик группировки ДНР напал на украинского военнослужащего в районе позиций ВСУ у села Чермалык (Донецкая область), ранив его в лицо.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Наемник бросился на нашего солдата, и сумел порезать щеку солдата ножом", - рассказал он.

Украинский боец не растерялся и выстрелил в незваного гостя, который был вооружен штык-ножом.

"Пуля попала в туловище этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь. Угрозы для жизни нашего бойца нет", - добавил Бутусов.

В сети начали комментировать инцидент, списав такое поведение боевика на отмечание 23 февраля в России.

"23 февраля настоящий праздник, бLя ))))", "Храбрая вода такая храбрая", "Отпраздновал норм вчера", - смеются в сети.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля, пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и, кроме обстрелов позиций ВСУ из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Вольный в Луганской области, в результате чего погиб мирный житель.