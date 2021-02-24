Скачать
Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Украине изменили ПДД: детей в авто нужно перевозить по-новому
В Украине изменили ПДД: детей в авто нужно перевозить по-новому
"Папа спал с малышкой-дочкой": что грозит за педофилию и как окружающим распознать насильника
"Папа спал с малышкой-дочкой": что грозит за педофилию и как окружающим распознать насильника
В Украине начали вакцинацию от COVID-19: первопроходцем стал врач из Черкасс (фото)
В Украине начали вакцинацию от COVID-19: первопроходцем стал врач из Черкасс (фото)
Отложили на квартал: Кабмин "затормозил" выплату компенсации пенсионерам
Отложили на квартал: Кабмин "затормозил" выплату компенсации пенсионерам

Вооруженный боевик пробрался на позиции украинских военных и напал на бойца: подробности и фото

Вооруженный боевик пробрался на позиции украинских военных и напал на бойца: подробности и фото
17:20 Сегодня Телеграф

В среду, 24 февраля, на Донбассе вооруженный боевик группировки ДНР напал на украинского военнослужащего в районе позиций ВСУ у села Чермалык (Донецкая область), ранив его в лицо.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Наемник бросился на нашего солдата, и сумел порезать щеку солдата ножом", - рассказал он.

Украинский боец не растерялся и выстрелил в незваного гостя, который был вооружен штык-ножом.

"Пуля попала в туловище этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь. Угрозы для жизни нашего бойца нет", - добавил Бутусов.

В сети начали комментировать инцидент, списав такое поведение боевика на отмечание 23 февраля в России.

"23 февраля настоящий праздник, бLя ))))", "Храбрая вода такая храбрая", "Отпраздновал норм вчера", - смеются в сети.

Боевик напал на бойца ВСУ у Чермалыка

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля, пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и, кроме обстрелов позиций ВСУ из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Вольный в Луганской области, в результате чего погиб мирный житель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 394

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Нападения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Без колебаний": у Байдена сделали решительное заявление по санкциям против газопровода Путина
02 Вакцинация в Европе под угрозой срыва: что выяснилось после первых поставок вакцины в Украину
03 Изменения будут: что говорят украинцы после потасовки на Банковой в Киеве
04 Актер из фильмов "Царь Иван Грозный" и "Ревизор" найден мертвым в своей квартире
05 Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд наложил арест на &quot;трубу Медведчука&quot;: что об этом известно
Суд наложил арест на "трубу Медведчука": что об этом известно
&quot;Лучше предупредить, чем лечить&quot;: первый вакцинированный в Украине объяснил свое решение (видео)
"Лучше предупредить, чем лечить": первый вакцинированный в Украине объяснил свое решение (видео)
&quot;Дело времени&quot;: из-за приговора Стерненко в Офисе Зеленского начались отставки
"Дело времени": из-за приговора Стерненко в Офисе Зеленского начались отставки
&quot;Я счастлив&quot;: ведущий Анатолий Анатолич сообщил о беременности своей супруги
"Я счастлив": ведущий Анатолий Анатолич сообщил о беременности своей супруги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь