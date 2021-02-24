На Донбассе засекли российскую РЛС, которую оккупанты пытались спрятать под "украинским флагом" (фото)

На оккупированном Донбассе, в районе позиций боевиков зафиксировали российскую радиолокационную станцию (РЛС) 51У6 "Каста-2Е1".

Об этом сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

На фото, оказавшимся в распоряжении волонтеров, российские военнослужащие, которые обслуживают эту РЛС на Донбассе, замаскировали привезенную технику, накрыв ее брезентом или пленкой с сине-желтыми цветами государственного флага Украины.

Напомним, что эту российскую РЛС впервые обнаружили наблюдатели ОБСЕ с помощью мини БПЛА, о чем не преминули зафиксировать в отчете от 17 февраля 2021 года. В нем также говорится, что "Каста-2Е1" была замечена двумя днями ранее, 15 февраля, на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области. Это в 37 км к юго-западу от Луганска, временно оккупированная территория Украины, которая контролируется боевиками. Также было указано, что станция расположена в 30 км от линии соприкосновения на Донбассе.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе.