Украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе

На территории оккупированного Донбасса находятся 35,5 тысяч наемников, в том числе три тысячи кадровых российских военнослужащих.

Эти цифры озвучил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС России", - отметил он, добавив, что укомплектованность в рядах оккупантов составляет 80%.

По его словам, причинами такого дефицита является тот факт, что из-за низкого уровня жизни, местные жители, даже те, кто состоял в рядах боевиков, выезжают на территорию РФ на заработки.

"В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет", - добавил Скибицкий, отметив, что таким образом оккупанты "в авральном порядке" сейчас осуществляют устранение "пробелов" в рядах боевиков.

Как сообщал "Телеграф" ранее , военный обозреватель Александр Коваленко считает, что "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который предусматривает демилитаризацию ОРДЛО и проведение там местных выборов никаким образом не повлияет на процесс деоккупации Донбасса, поскольку судьба этого региона была определена еще в 2015 году.