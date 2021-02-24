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Не успевшая добраться до роддома украинка родила прямо за рулем авто (видео)

Не успевшая добраться до роддома украинка родила прямо за рулем авто (видео)
Обновлено 22:05 Сегодня Телеграф

Во вторник, 23 февраля, во Владимир-Волынском женщина не успела доехать до роддома и родила прямо в автомобиле.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

Рожающую прямо в авто женщину заметил мимо проезжающий автомобилист и позвал на помощь правоохранителей.

"За считанные секунды полицейские были на указанном месте. Женщина уже держала на руках ребенка", - рассказали в полиции.

Как оказалось, женщина самостоятельно отправилась в роддом, когда поняла, что у нее начались схватки, супруга женщины не было дома, так как мужчины в то время не было дома. Добраться в больницу женщина не успела и родила в дороге.

"За 5 минут полицейские доставили женщину в больницу Владимира-Волынского, там ее уже ждали врачи", - поделились подробностями в полиции.

31-летняя женщина родила мальчика. Это уже четвертый ребенок в семье, с ним и с женщиной все хорошо.

Как сообщал Телеграф, ранее в Ровенской области фельдшер скорой помощи Степан Вознюк спас от верной смерти инвалида первой группы, у которого поднялась температура до 40 градусов из-за воспаления легких.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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ЧП, Роженицы, Владимир-Волынский.
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