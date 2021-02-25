В Киеве девочка-подросток выпала из окна 8 этажа и чудом осталась жива

В Киеве опять из окна выпал ребенок. К счастью на этот раз обошлось без смертельного финала.

ЧП произошло в среду, 24 февраля.

"В Святошинском районе 12-летняя девочка выпала с 8 этажа. Госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки, закрытой травмой живота, открытым переломом голени. Скорую вызвала полиция. Подозрение на суицид", сообщает - Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева на своей странице в Facebook.

В тот же день, по словам медиков, был еще один случай выпадения из окна. Но уже не с ребенком. В Шевченковском районе 47-летняя женщина выпала из 2-го этажа. Госпитализирована с травматическим шоком, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правого бедра. Скорую вызвала полиция. Обстоятельства неизвестны.

Напомним, за последние несколько недель в Киеве и области произошло минимум 5 смертей подростков после падения с крыши и окон многоэтажек. Эксперт попробовала раскрыть основные стимулы для детей идти на роковой шаг.