В Одессе 13-летняя девочка-подросток легла под поезд: названа возможная причина трагедии

Подростковый суицид принимает в Украине пугающие масштабы. В Одессе 13-летняя девочка легла под поезд.

Трагедия произошла в среду, 25 февраля, около полуночи, в районе станции "Депо" в Суворовском районе города. От полученных травм ребенок умер.

"По словам машиниста, он увидел, как ребенок пересекал пути, разговаривая по телефону, и стал подавать предупредительные сигналы. Услышав их, девушка легла прямо на рельсы. Машинист сразу же применил экстренное торможение, но остановить транспорт вовремя не смог", - сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством ребенок не высказывала. Однако, ее подруга рассказала, что за несколько часов до смерти девушка написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд.

Также, по информации telegram-канала "*уевая Одесса", девушка "прыгнула под поезд, якобы из-за проблем с родителями алкоголиками и парнями, которые не обращали на нее внимание".

Напомним, в Киеве девочка-подросток выпала из окна 8 этажа и чудом осталась жива.