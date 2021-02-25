"Тарифные майданы" не утихают: возле Ужгорода перекрыли трассу Киев-Чоп

На Западной Украине снова перекрывают дорогу, протестуя против повышения тарифов. На этот раз "Тарифный майдан" проходит в селе Барвинок, что под Ужгородом, на трассе образовалась пробка.

Акция была организована в четверг, 25 февраля. Об этом рассказал в своем telegram-канале журналист Виталий Глагола.

"В селе Барвинок рядом с Ужгородом группа людей перекрыла дорогу. Это создало большой затор. Протестует группа небольшая людей, которая требует снижения тарифов. Сейчас трассу Киев-Чоп заблокирована", - отмечает автор сообщения.

По словам Виталия Глаголы, водители могу объехать пробку через село Барвинок.

Отметим, что 25 февраля под стенами Закарпатской областной государственной администрации также собрался митинг против высоких тарифов. На акции присутствовало около двух десятков местных жителей, сообщает pershij.

Напомним, в пятницу, 5 февраля, люди перекрыли сразу две трассы международного значения “Киев-Чоп” и “Киев-Харьков“. Возле Мукачево в Закарпатской области на протест вышло примерно полсотни человек.