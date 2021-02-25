Кива на росТВ поднял шум вокруг "обысков" у ОПЗЖ в Киеве: что произошло на самом деле

Вечером в четверг, 25 февраля, поднялся шум вокруг следственных действий у офиса партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве, - однако на самом деле они проводились по делу о стрельбе и не затронули членов политссилы.

Первым об инциденте заявил скандально известный Илья Кива, который снял видео с места событий на Шота Руставели и передал его в эфир программы российских пропагандистов "60 минут".

На ролике можно увидеть микроавтобус, вокруг которого действительно происходит суматоха, но об обысках и задержаниях членов ОПЗЖ речи не идет.

Позже полиция прояснила, что на самом деле задержания провели в рамках дела о стрельбе, которая за несколько часов до этого имела место на улице Ямской в Голосеевском районе Киева.

Около 16 часов там проходила мирная акция протеста из-за незаконной застройки, куда подъехали два микроавтобуса, открыли стрельбу из травматического оружия и уехали. Один из них задержали именно у офиса ОПЗЖ, второй - за пределами Киева.

Смотрите видео с места событий:

Как пишет "Сегодня", автобус на Руставели принадлежит охранной фирме "Шторм", которая тесно связана с Медведчуком и в которой работают бывшие бойцы Беркута и МВД.

Кива позже признал, что микроавтобус именно "Шторма", но уверяет, что тот целый день стоял перед офисом и не причастен к стрельбе. По его словам, всего задержали 9 человек.

Как сообщал "Телеграф", буквально на днях в Киеве произошли серьезные столкновения с силовиками на акции протеста из-за приговора одесскому активисту Сергею Стерненко.