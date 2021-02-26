В Киеве водитель такси Uber устроил ДТП, прокатив на капоте пешехода несколько метров (Видео)

Вечером в четверг, 25 февраля, в Киеве, на Березняках, водитель такси Uber устроил серьезное ДТП, сбил пешехода.

Об этом сообщает в Telegram-канале "Х**вый Киев".

Водитель, занимающийся частным извозом, сбил человека прямо на пешеходном переходе. По опубликованным кадрам видно, что водитель, несмотря на то, что, скорее всего, видел переходящего на зеленый свет пешехода, не остановился. При этом сбив человека, водитель еще несколько метров прокатил пострадавшего на капоте.

На данный момент не известно, в каком состоянии находится пострадавший.

Как сообщал "Телеграф", водитель такси Uber, 13 ноября прошлого года вылетел на тротуар и врезался в киоск, в результате чего погиб один человек, еще трое человек травмированы.