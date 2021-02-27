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Женщина пошутила, что убила соседа, а приехавшие на вызов полицейские обнаружили труп

Женщина пошутила, что убила соседа, а приехавшие на вызов полицейские обнаружили труп
03:26 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В пгт. Мирополь в Житомирской области к полицейским обратилась местная жительница с заявлением, что убила своего соседа. Прибывшие на место правоохранители обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения, после чего та от своих заявлений отказалась и списала все на нелепую шутку. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области. 

Несмотря на заявления женщины, полицейские все же наведались к соседу и выяснили, что его уже несколько дней никто не видел ни дома, ни в деревне.    

После этого, правоохранители решили проверить свои опасения и провели осмотр двора хозяина, где и нашли его тело.  

Труп 51-летнего мужчины обнаружили в закрытом подсобном помещении. 

Расследование показало, что 23 февраля мужчина и его собутыльники собрались для очередной пьянки, в ходе которой возник конфликт, переросший в драку. Хозяин дома получил серьезные телесные повреждения, которые и привели к его смерти. 

После этого были задержаны двое мужчин 40 и 36 лет, за содеянное им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. 

Как сообщалось ранее, под Днепром автомобиль протаранил стену жилого дома, что привело к травмированию пяти человек. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Житомирская область, Нацполиция.
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