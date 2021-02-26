Под Днепром мужчина жил с трупом брата несколько месяцев и врал соседям о похоронах

В Новомосковске (Днепропетровская область) мужчина несколько месяцев прожил с трупом брата, наврав соседям о том, что он умер от инсульта.

Об этом сообщается Facebook-странице "Подслушано|Новомосковск (Украина) Version_2.1".

По словам очевидцев, которые и рассказали о случившемся в соцсетях, ЧП произошло в микрорайоне Животиловка. В доме жили два брата, которые часто выпивали. В ноябре по микрорайону прошла новость: один из братьев умер от инсульта. По словам второго, его забрали в морг. Соседи начали помогать ему продуктами и вещами.

Позже выяснилось, что все это время мужчина жил с трупом своего родного брата, и никто его в морг не отвозил. Присутствие мертвого тела в доме выдал специфический запах. О нем соседи тут же сообщили в полицию.

По приезду, полицейские обнаружили, что тело мужчины разложилось, и было накрыто одеялом. Его брата задержали. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве мужчина позвал на свидание женщину, а потом пригласил в квартиру. В доме незнакомец начал ей угрожать и показал запакованный труп пенсионерки – владелицы квартиры.