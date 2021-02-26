В Одессе впервые в мире удалили опухоль глаза методом электросварки: как это было

В Институте глазных болезней и тканевой терапии имени Владимира Филатова в Одессе провели уникальную операцию по удалению опухоли в глазу методом электросварки. Сам метод и оборудование были разработаны в НАН им. Евгения Патона.

Об этом сообщила пресс-служба института.

Пациенткой стала 21-летняя девушка с редкой болезнью Стюрж-Вебера. Опухоль в глазу разрослась до размеров в 17 миллиметров, что заняло около трети всего глазного яблока и спровоцировало отслоение сетчатки.

Эта болезнь встречается один раз на 60 тысяч человек. Так как все известные методы лечения не принесли результатов, медики решились на операцию, которую в мире еще никто не делал.

Проводил часовую операцию заведующий отделом патологии сетчатки и стекловидного тела Николай Уманец, который применил метод высокочастотной электросварки биологических тканей.

"Ответственность была большой. Когда ты что-то делаешь впервые, ты не можешь открыть учебник, ты не можешь посмотреть статью или поговорить с коллегой, который это делал до тебя", - рассказал он.

После операции сетчатка легла на место, что позволило девушке уже в течение нескольких дней восстановить минимальное зрение.

Директор института Наталия Пасечникова позже рассказала, что этим методом уже заинтересовались врачи из Германии, Швеции и США.

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