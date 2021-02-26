Россия сократила финансирование: в ОРЛО повысят тарифы на коммуналку

На оккупированных территориях Луганской области анонсируют новое повышение тарифов на "коммуналку". Сепаратисты объясняют такой шаг сокращением финансирования со стороны Российской федерации.

Информацию о смене тарифов разместил сепаратистский telegram-канал "Тайны Луганской Республики".

"С 1 июля 2021 года в "ЛНР" планируется еще одно поднятие тарифов на услуги ЖКХ. Тарифы будут подняты на те же 20%, что и в прошлый раз. Финансирование "Республики" со стороны Российской Федерации все больше сокращается, поэтому было принято решение увеличить тарифную и налоговую нагрузку на население", - отмечают авторы сообщения.



По мнению авторов канала, в оккупированных частях Донецкой области также, судя по всему, ожидается аналогичное повышение.

Напомним, с 1 февраля 2021 года российские оккупанты резко повысили цены на коммунальные услуги в ОРДЛО. Плата за водоснабжение, тепловую энергию, горячую воду, услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов должны повысилась на 20 %, а электроэнергия — на 30%, газ – на 16%, отопление – на 13%, а водоотведение – на 11%.