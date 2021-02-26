Украинский судья заснул прямо во время заседания: видео инцидента попало в сеть

Судью Черниговского апелляционного суда Александра Евстафиева засняли во время неожиданного занятия прямо в зале суда. Как утверждает автор видео, чиновник уснул прямо во время рассмотрения его дела.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Автор видео Олег Буштрук в течение шести лет судится с коллекторами, которым банк продал его кредит. Мужчина утверждает, что из-за такого поведения Евстафиева председательствующий судья сделала технический перерыв.

Соответствующие кадры он выложил в YouTube, а уже другой мужчина после увиденного направил жалобу в Высший совет правосудия.

Как сообщалось ранее, во Владимир-Волынском беременная женщина решила самостоятельно добраться до больницы, но не успела до нее доехать и родила прямо за рулем автомобиля.