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Украинский судья заснул прямо во время заседания: видео инцидента попало в сеть

Украинский судья заснул прямо во время заседания: видео инцидента попало в сеть
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Судью Черниговского апелляционного суда Александра Евстафиева засняли во время неожиданного занятия прямо в зале суда. Как утверждает автор видео, чиновник уснул прямо во время рассмотрения его дела. 

Об этом говорится в сюжете ТСН

Автор видео Олег Буштрук в течение шести лет судится с коллекторами, которым банк продал его кредит. Мужчина утверждает, что из-за такого поведения Евстафиева председательствующий судья сделала технический перерыв. 

Соответствующие кадры он выложил в YouTube, а уже другой мужчина после увиденного направил жалобу в Высший совет правосудия. 

Как сообщалось ранее, во Владимир-Волынском беременная женщина решила самостоятельно добраться до больницы, но не успела до нее доехать и родила прямо за рулем автомобиля. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 119

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Чернигов, Суд, Сон, Видео, Юмор.
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