Весенние каникулы перенесли: в Ужгороде изменили сроки отдыха для школьников

Школьники Ужгорода уйдут на весенние каникулы раньше запланированных сроков. Всему виной сложная ситуация с коронавирусом в регионе.

Информацию о переносе начала каникул опубликовала пресс-служба Ужгородского горсовета.

"Весенние каникулы в ужгородских школах будут раньше - с 1 по 7 марта. Такое решение приняли педагогические советы учебных заведений по рекомендациям городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщило управление образования горсовета", - указано в тексте сообщения.

Предварительно каникулы планировались с 22 по 28 марта.

Отметим, в западных областях Украины наблюдается вспышка заболеваний Covid-19. Как заявил 25 февраля директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, ситуация с коронавирусом в регионе самая плохая за все время пандемии.

Напомним, по словам министра развития общин и территорий, первого заместителя председателя Государственной комиссии ТЭБ и ЧС Алексея Чернышева, наибольшее количество случаев заболеваемости COVID-19 выявлено в западных и юго-западных регионах Украины - в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областях.