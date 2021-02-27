14-летний подросток помог раскрыть убийство ветерана АТО: как ему удалось

В селе Владовка Запорожской области был убит ветеран российско-украинской войны. На Убийство помог раскрыть 14-летний подросток Богдан Возный.

"В прошлом году, 14 октября, в полицию с заявлением об исчезновении мужа обратилась жительница города Волноваха Донецкой области. Девушка объяснила, что человек живет в селе Владовка Черниговского района, она же в это время проходила военную службу по контракту. Последний раз по телефону они разговаривали в конце июля, с тех пор он не выходил на связь", - сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

Во время поисков 33-летнего мужчины, к правоохранителям обратился 14-летний Богдан и рассказал, что он гулял со своей собакой и в лесополосе обнаружил останки человеческого тела, прикрытого шифером. Он также рассказал полицейским свои наблюдения о некоторых событиях из жизни погибшего. Таким образом, подросток предоставил важную информацию, которая помогла раскрыть особо тяжкое преступление - умышленное убийство.

Как выяснилось, ветерана убила его собственная мать, а тело спрятала.

Напомним, в Житомире в подъезде многоэтажки нашли застреленным бывшего военного 95-й бригады Олега Котенко.