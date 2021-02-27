"Вы затопили соседей": воры придумали хитрую схему обмана украинцев

Полицейские в Киеве ищут грабителей, которые в пятницу, 26 февраля, ограбили женщину в доме по улице переулок Цветочный, 6, представившись соседями снизу, и понарошку "роясь" якобы в неисправных коммуникациях, вынесли из квартиры кошелек.

Об этом ЧП рассказали в Telegram-канале "Киев оперативный".

Так, около полудня в первый подъезд дома зашли двое молодых (30-35 лет) мужчин, одетых во все черное, коротко подстриженных, высокого (более 180 см) роста.

Они позвонили в одну из квартир, представились женщине, которая открыла им дверь, соседями, чья квартира расположена двумя этажами ниже, и сообщили, что она их затопила.

Естественно, что испуганная хозяйка побежала на кухню и в ванную, чтобы проверить, где течет вода. В это время "соседи" незаметно налили воды под ванну.

Пока один из пришедших пытался якобы выявить повреждения в сантехнике и обещал прислать опытного сантехника для ликвидации "аварии", второй украл кошелек хозяйки квартиры.

После этого оба вышли из квартиры. Камера видеонаблюдения парадного зафиксировала обоих воров, а пострадавшая женщина узнала их. Сейчас их разыскивает полиция.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве в ноябре прошлого года, в одном из магазинов посетители украли коробку с пожертвованиями на операцию маленькой девочке.