Скачать
Суббота, 27.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крым не хотел уходить, 20-летняя игра РФ провалилась бы без спецназа, - интервью Андрея Сенченко
Крым не хотел уходить, 20-летняя игра РФ провалилась бы без спецназа, - интервью Андрея Сенченко
Добкин будет доказывать Харькову, что он и Кернес - одно и то же. И это может сработать
Добкин будет доказывать Харькову, что он и Кернес - одно и то же. И это может сработать
Летевшие из Занзибара украинские туристы застряли на полпути домой (фото, видео)
Летевшие из Занзибара украинские туристы застряли на полпути домой (фото, видео)
Третьи сутки больше 8 тысяч новых случаев и Киев не в антирейтинге: данные по коронавирусу в Украине 27 февраля
Третьи сутки больше 8 тысяч новых случаев и Киев не в антирейтинге: данные по коронавирусу в Украине 27 февраля

"Вы затопили соседей": воры придумали хитрую схему обмана украинцев

"Вы затопили соседей": воры придумали хитрую схему обмана украинцев
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф

Полицейские в Киеве ищут грабителей, которые в пятницу, 26 февраля, ограбили женщину в доме по улице переулок Цветочный, 6, представившись соседями снизу, и понарошку "роясь" якобы в неисправных коммуникациях, вынесли из квартиры кошелек.

Об этом ЧП рассказали в Telegram-канале "Киев оперативный".

Так, около полудня в первый подъезд дома зашли двое молодых (30-35 лет) мужчин, одетых во все черное, коротко подстриженных, высокого (более 180 см) роста.

Воры в доме переулок Цветочный, 6

Они позвонили в одну из квартир, представились женщине, которая открыла им дверь, соседями, чья квартира расположена двумя этажами ниже, и сообщили, что она их затопила.

Воры в доме переулок Цветочный, 6

Естественно, что испуганная хозяйка побежала на кухню и в ванную, чтобы проверить, где течет вода. В это время "соседи" незаметно налили воды под ванну.

Воры в доме переулок Цветочный, 6

Пока один из пришедших пытался якобы выявить повреждения в сантехнике и обещал прислать опытного сантехника для ликвидации "аварии", второй украл кошелек хозяйки квартиры.

После этого оба вышли из квартиры. Камера видеонаблюдения парадного зафиксировала обоих воров, а пострадавшая женщина узнала их. Сейчас их разыскивает полиция.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве в ноябре прошлого года, в одном из магазинов посетители украли коробку с пожертвованиями на операцию маленькой девочке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 354

Все по теме:

Киев, Воры, Фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Несколько доз просто выбросили в мусор": врач взволновала рассказом о вакцинации на Буковине
02 "Божья кара": Данилов интересно ответил по поводу отключения нового "канала Медведчука" (видео)
03 Хороших вариантов мало: в США оценили будущее газопровода Путина
04 Канал не проработал больше часа: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось
05 Нужно всенародную молитву: в сети смеются над новым ЧП на "мосту Кличко" (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Весенние каникулы перенесли: в Ужгороде изменили сроки отдыха для школьников
Весенние каникулы перенесли: в Ужгороде изменили сроки отдыха для школьников
Нужно всенародную молитву: в сети смеются над новым ЧП на &quot;мосту Кличко&quot; (фото)
Нужно всенародную молитву: в сети смеются над новым ЧП на "мосту Кличко" (фото)
Билл Гейтс озвучил новое предсказание насчет пандемии коронавируса
Билл Гейтс озвучил новое предсказание насчет пандемии коронавируса
Дорофеева пробила колесо в Киеве: &quot;Отличное начало дня&quot; (видео)
Дорофеева пробила колесо в Киеве: "Отличное начало дня" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь