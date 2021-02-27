В "Борисполе" задержали иностранца с рекордной партией препарата от Pfizer (фото)

В аэропорту "Борисполь" иностранец, гражданин Кувейта пытался вывезти самолетом из Украины препарат производства "Pfizer" стоимостью 2,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской таможни.

"В двух дорожных чемоданах 36-летнего авиапассажира, который следовал через "зеленый коридор", находилось 11 800 блистеров медицинского препарата "Лирика" производства Pfizer. Лекарства без заводской упаковки, всего изъяли 165 760 таблеток", - говорится в сообщении.

Таможенники составили протокол о нарушении правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения по "зеленому коридору"). Ему грозит штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отметим, что это лекарство невротического действия и выписывается по рецепту.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко, топ-фигуранта дела о данном финучреждении, который хотел сбежать из Украины на частном самолете.