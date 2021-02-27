Появилось видео с места трагедии в больнице в Черновцах

Всех пациентов городской больницы №1 Черновцов, где сегодня произошел взрыв, перевозят в другие медучреждения города. У родственников есть возможность найти своих близких через телефон "горячей линии".

Об этом на своей странице в facebook сообщила заместитель председателя Черновицкой областной госадминистрации Наталья Гусак.

"Внимание! Много вопросов и обращений, я не в состоянии на все отвечать оперативно. Важная информация для родственников пациентов с городской больницы №1. Вы можете позвонить на горячую линию и узнать информацию о своих родных - в какую больницу их перевезли. Отдельная благодарность работникам ГСЧС, полиции и экстренной медицины за оперативное реагирование", - написала чиновник.

Номер "горячей линии" по вопросам коронавируса: 066 084-93-13.

Также в сети появилось видео с места происшествия. Его опубликовал telegram-канал "ЧП Україна".

Напомним, в субботу, 27 февраля, произошел взрыв в больнице города Черновцов, в которой лежали больные Covid-19. В результате ЧП один человек погиб, еще один получил ранение.