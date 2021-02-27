Женщина провалилась под лед, пытаясь вытащить из канала свою собаку: видео происшествия в Киеве

В Днепровском районе столицы женщина попыталась спасти собаку, проваливавшуюся под лед. В итоге саму киевлянку пришлось вытягивать с воды с помощью веревки.

Инцидент произошел в субботу утром, 27 февраля, на Русановском проливе, неподалеку от проспекта Соборности, 30-А.

"Женщина прогуливалась рядом с Русановским каналом вместе с собакой, которая выбежала на лед и провалилась в воду. После чего, женщина самостоятельно начала спасать своего домашнего любимца, но выйдя на хрупкий лед, и сама провалилась", - сообщает пресс-служба столичного ГСЧС.

С помощью веревки потерпевшую и собаку достали из воды, женщину передали работникам медицинской помощи.

Напомним, в воскресенье, 21 февраля, в Херсоне спасли двоих детей, которые оказались посреди Днепра, после того, как волнами от берега унесло льдину, где они стояли. К счастью, детей заметил местный житель, который алюминиевую лодку, и быстро поплыл к дрейфующим на льдине мальчишкам. Он по очереди снял их с льдины и усадил в лодку.