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Киевский адвокат зашла перекусить в кафе, но в десерте ее поджидал смертельно опасный "сюрприз" (фото)

Киевский адвокат зашла перекусить в кафе, но в десерте ее поджидал смертельно опасный "сюрприз" (фото)
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Киевский адвокат Регина Хусейнова зашла перекусить в одно из столичных кафе, но обнаружила в десерте очень опасный "сюрприз". 

Своей историей она поделилась в Фейсбук. 

По ее словам, происшествие случилось в заведении Cactus Espresso Bar на улице Бастионной. 

"Кусаю я этот ЗОЖный, твердющий, шоколадный десерт и вдруг что-то больно колет язык. Это кусок острого вот этого дворогового, твердющего железа. Такая сомнительная начинка в ЗОЖной конфете", - написала она. 

По ее словам, она обратилась к баристе и рассказала, что такой кусок метала представляет смертельную опасность для посетителя, ведь ним легко подавиться или проглотить, что может стать причиной повреждений кишечника. 

"Обещали передать руководству. Оставила телефон. Жду реакции и компенсацию. Как думаете? Будет?", - написала Хусейнова. 

Как сообщалось ранее, в Украине вспыхнул скандал из-за соблюдения языкового законодательства в киевском салоне для животных.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Кафе, Cactus Espresso Bar, Регина Хусейнова.
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