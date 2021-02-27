Киевский адвокат зашла перекусить в кафе, но в десерте ее поджидал смертельно опасный "сюрприз" (фото)

Киевский адвокат Регина Хусейнова зашла перекусить в одно из столичных кафе, но обнаружила в десерте очень опасный "сюрприз".

Своей историей она поделилась в Фейсбук.

По ее словам, происшествие случилось в заведении Cactus Espresso Bar на улице Бастионной.

"Кусаю я этот ЗОЖный, твердющий, шоколадный десерт и вдруг что-то больно колет язык. Это кусок острого вот этого дворогового, твердющего железа. Такая сомнительная начинка в ЗОЖной конфете", - написала она.

По ее словам, она обратилась к баристе и рассказала, что такой кусок метала представляет смертельную опасность для посетителя, ведь ним легко подавиться или проглотить, что может стать причиной повреждений кишечника.

"Обещали передать руководству. Оставила телефон. Жду реакции и компенсацию. Как думаете? Будет?", - написала Хусейнова.

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