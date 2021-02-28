Украинские танкисты отработали захват позиций боевиков на Донбассе: видео учений

Украинские танкисты провели учения в районе осуществления Операции объединённых сил на Донбассе. В ходе тренировок делался акцент на наступательных действиях.

Видео с учений недалеко от линии фронта выложил пресс-центр Операции объединённых сил на своей странице в facebook.

"На днях танковые подразделения в районе проведения операции Объединенных сил провели интенсивные тренировки. Танковый батальон одной из механизированных бригад, находится в районе отвода, отработал действия по уничтожению вражеского опорного пункта", – отмечают военные.

Какая именно механизированная бригада принимала участия в тренировках по наступлению на врага, в штабе ООС не указали. Вероятно из соображений информационной безопасности.

Напомним, украинские военные озвучили планы учений на нынешний год. Особое внимание будет уделено украинско-американским командно-штабным учениям с привлечением войск Rapid Trident-2021 (Быстрый Тризуб - 2021), запланированным на вторую половину сентября. Общая численность участников насчитывает до 6000 военнослужащих.