В Одессе заметили редкий Mercedes-Benz AMG GT: в сети шутят

В воскресенье, 28 февраля в Одессе заметили редкую машину - Mercedes-Benz AMG GT, стоимость которой в новой комплектации может доходить до 4,5 - 6,1 миллиона гривен. В то же время сети подшутили над этой новостью.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Новости Одесса. Там также поделились фото и видео самого автомобиля.
Машина за 4 секунды разгоняется до 100 км/ч и имеет максимальную скорость 304 км/ч.
При этом транспортное средство обладает мощностью в 476 лошадиных сил.
А тем временем цена автомобиля в обычной комплектации в Украине равняется 4 522 676 гривнам, а в самой дорогой "R" комплектации цена составит 6 143 826 гривен.
Кадры Mercedes-Benz AMG GT в Одессе:
В свою очередь пользователи сети не могли оставить данную новость без внимания.
Так люди иронизировали и шутили по данному поводу.
Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" составил подборку из фото автомобилей будущего.