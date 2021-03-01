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В Одессе заметили редкий Mercedes-Benz AMG GT: в сети шутят

В Одессе заметили редкий Mercedes-Benz AMG GT: в сети шутят
01:32 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В воскресенье, 28 февраля в Одессе заметили редкую машину - Mercedes-Benz AMG GT, стоимость которой в новой комплектации может доходить до 4,5 - 6,1 миллиона гривен. В то же время сети подшутили над этой новостью.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Новости Одесса. Там также поделились фото и видео самого автомобиля.

Машина за 4 секунды разгоняется до 100 км/ч и имеет максимальную скорость 304 км/ч.

При этом транспортное средство обладает мощностью в 476 лошадиных сил. 

А тем временем цена автомобиля в обычной комплектации в Украине равняется 4 522 676 гривнам, а в самой дорогой "R" комплектации цена составит 6 143 826 гривен.

цены

Кадры Mercedes-Benz AMG GT в Одессе:

В свою очередь пользователи сети не могли оставить данную новость без внимания. 

Так люди иронизировали и шутили по данному поводу.

коменткоментарий 

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" составил подборку из фото автомобилей будущего.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, Mercedes-Benz AMG GT.
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