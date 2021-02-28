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Один влетел в магазин, второй травмировал пассажира: таксисты устроили две аварии в Киеве (фото)

Один влетел в магазин, второй травмировал пассажира: таксисты устроили две аварии в Киеве (фото)
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф

Не всегда выходит списать ДТП на погодные условия. Две аварии с участием пьяных таксистов произошли в столице в воскресенье, 28 февраля.

"На проспекте Победы, 118, ночью произошло ДТП с участием автомобиля такси 571. Водитель такси поломал ноги и рёбра. Девушка-пассажир говорит, что очень болит плечо и глаз", − сообщает telegram-канал "Київ Оперативний".

По их данным, очевидцы говорят, что водитель такси был явно нетрезвый. Однако, так это или нет - установит экспертиза.

Утром, в Киеве произошло еще одно ДТП с участием таксиста. На этот раз в Соломенском районе.

"Пошел против системы: в Киеве на Соломенской площади очень пьяный водитель элитного белого  #Фиат подрезал нашего читателя, и вылетел с дороги в магазин. Ключи сразу забрали, одели наручники, оформлен по советской строгости. Доков при себе не имел, составили 124, 130, 126 ст. КУпАП. Богдан, спасибо за активную позицию! Присылайте фото и видео с дорог Киева", - рассказали на telegram-канале "dtp.kiev.ua".

Напомним, в Одессе пьяный водитель влетел сразу в две машины.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Киев, ДТП, Пьяный водитель, Такси Uber.
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