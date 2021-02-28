Боевики "ДНР" выпустят украинцев с оккупированной территории, но есть условие

В ОРДЛО оккупанты дали "зеленые свет" на перемещение гражданских лиц через линию разграничения. С понедельника, 1 марта, начнет действовать КПВВ "Еленовка" на въезд и выезд.

Пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30.

Об этом сообщает Telegram-канал сепаратистов " ДНР: Штаб по предупреждению коронавируса".

Сепаратисты выдвинули ряд требований, необходимых для пересечения линии разграничения:

1. Для выезда из "ДНР" необходимо иметь регистрацию (прописку) на не оккупированной территории Украины.

2. Для въезда в "ДНР" обязательно необходимо разрешение "Межведомственного оперативного штаба".

При въезде на оккупированную территорию, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).

При этом в случае отрицательного результата - заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата – направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.

Как видим, исходя из первого пункта, боевики продолжают не давать возможности пенсионерам с оккупированных территорий приехать в украинские госучреждения для получения пенсии. Также они продолжают держать местное населения в качестве заложников, не разрешая им покидать ОРДЛО.

Напомним, пропускные пункты на линии разграничения в зоне ОРДЛО продолжают оставаться закрытыми. Боевики вновь не дали "зеленый свет" на проезд гражданских лиц.