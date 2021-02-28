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"Что-то новенькое!" Одесский минер снова насмешил сеть

"Что-то новенькое!" Одесский минер снова насмешил сеть
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф

В Одессе снова "минируют" объекты инфраструктуры. На этот раз внимание телефонных террористов привлек Одесский морской торговый порт.

"Правоохранители проверяют информацию о "минировании" Одесского морского торгового порта. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в полицию в 10:55. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи и работники Госслужбы по ЧС", — сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.

Позже силовики уточнили, что объект был проверен, никаких взрывных устройств не обнаружено. Работу порта возобновлено

"В Одесском порту ищут бимбу. Это уже что-то новенькое, а то все суды да детские сады", - прокомментировал telegram-канал " Новости Одесса". "Кто-то хочет оформить контейнера без досмотра", - ответил один из комментаторов.

комментарии

Отметим, это далеко не первый случай ложных сообщений о минировании в Южной Пальмире за последнее время. В январе, в городе второй раз за неделю заминировали почти 200 детсадов.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Одесса, Терроризм, Порт.
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