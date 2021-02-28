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Оказалось, не подшипник: украинец полдня прокатал кота под капотом (видео)

Оказалось, не подшипник: украинец полдня прокатал кота под капотом (видео)
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Автомобилист из Ровно около половины дня возил кота под капотом собственного авто.

Об этом сообщили rivnepost.

Согласно предоставленным данным, когда животное издавало звуки во время наезда на яму, водитель просто решил, что машина нуждается в ремонте.

В сети также показали видео, где водитель открыл капот красного Dacia Logan и затем вытягивает оттуда за рыжего кота после чего отпускает его. Кот сразу убежал и, скорее всего, остался невредимым.

Кот, который выбежал на футбольное поле, стал самым смешным мемом

Кадры водителя из Ровно:

Рыжий кот поразил сеть своей позой и стал звездой интернета

Под видео водитель написал, что из-за его неосторожности пушистый оказался в авто:

"Пол дня кота катал, думая, что же визжит на ямах и лужах. Уже подозревал, что это подшипник. Будьте внимательны".

Стоит напомнить, что ранее, 27 февраля киевлянка пыталась спасти собаку, которая провалилась под лед. В итоге женщина сама оказалась в воде и ее пришлось спасать.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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