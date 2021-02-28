Оказалось, не подшипник: украинец полдня прокатал кота под капотом (видео)

Автомобилист из Ровно около половины дня возил кота под капотом собственного авто.

Об этом сообщили rivnepost.

Согласно предоставленным данным, когда животное издавало звуки во время наезда на яму, водитель просто решил, что машина нуждается в ремонте.

В сети также показали видео, где водитель открыл капот красного Dacia Logan и затем вытягивает оттуда за рыжего кота после чего отпускает его. Кот сразу убежал и, скорее всего, остался невредимым.

Кадры водителя из Ровно:

Под видео водитель написал, что из-за его неосторожности пушистый оказался в авто:

"Пол дня кота катал, думая, что же визжит на ямах и лужах. Уже подозревал, что это подшипник. Будьте внимательны".

Стоит напомнить, что ранее, 27 февраля киевлянка пыталась спасти собаку, которая провалилась под лед. В итоге женщина сама оказалась в воде и ее пришлось спасать.