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В Днепре неизвестные обстреляли автомобиль бизнесмена: происшествие попало на видео

В Днепре неизвестные обстреляли автомобиль бизнесмена: происшествие попало на видео
Обновлено 19:08 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

28 февраля около 00:50 в Днепре группа неизвестных обстреляла автомобиль президента Агрокорпорации "Степова" Артура Рысина, после чего скрылась в неизвестном направлении. 

Как пишет Информатор, на  удице Высоковольтной в ресторане "Тиниця". 

Отмечается, что неизвестные подъехали к заведению на нескольких автомобилях, зашли внутрь, где произвели несколько выстрелов из травматического оружия в воздух, а затем покинули ресторан. Уходя они сделали несколько выстрелов по Mercedes Gelandewagen Рысина. 

В результате стрельбы никто не пострадал.

Согласно сообщению полиции, после этого в городе был введен план "Перехват". 15 человек были задержаны и доставлены в отделение. 

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось ранее, в Киеве грабители средь бела дня ограбили украинского бизнесмена индийского происхождения.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Днепр, Стрельба, Нацполиция.
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