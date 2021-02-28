В Днепре прогулка по тонкому льду едва не стоила жизни троим мужчинам и мальчику: видео спасения

В Днепре прогулка по тонкому льду едва не стоила жизни трем взрослым мужчинам и 13-летнему мальчику.

Об этом написал в Фейсбук заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Он сообщил, что все четверо пошли прогуляться по льду и провалились.

"Еще 7-10 минут и все бы они погибли от переохлаждения, если бы им на помощь мгновенно не пришел экипаж патрульной полиции с позывным "Легион 313" в составе патрульных полицейских Сергея Меняйло и Олега Предвечного", - написал он.

Геращенко отметил, что лебедку, лестницу и веревки предоставили неравнодушные граждане. Патрульные в первую очередь вытащили на берег ребенка, а затем приступили к спасению мужчин, которые уже едва держались за лед.

Всех пострадавших доставили в больницу, где им окажут неотложную помощь.

Как сообщалось ранее, в Киеве женщина пыталась спасти собаку, проваливавшуюся под лед. В итоге саму киевлянку пришлось вытягивать с воды с помощью веревки.