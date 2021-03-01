На Надднепрянском шоссе в Киеве водитель "Акуры" насмерть сбил пешехода: фото с места трагедии

28 февраля в воскресенье вечером в Киеве на Надднепрянском шоссе возле станции метро Выдубичи произошло ДТП: легковушка насмерт сбила пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неразрешенном месте.
Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа".
Согласно предоставленным данным, легковой автомобиль Acura, двигался по направлению к мосту Патона, когда влетел в пешехода.
Пострадавший переходил оживленную городскую магистраль в неразрешенном для этого месте.
В результате полученных травм, пешеход умер на месте. Его лицо было установлено, им оказался мужчина 34 лет.
В то же время виновника и причины инцидента устанавливают правоохранители.
Фото с места ДТП:
Стоит напомнить, что ранее, 27 февраля в селе Жобрин, на Ровенщине произошло ДТП в результате чего погибли двое пассажиров авто.
Фото: Василий Мозговой, Телеграф