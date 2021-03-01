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На Надднепрянском шоссе в Киеве водитель "Акуры" насмерть сбил пешехода: фото с места трагедии

На Надднепрянском шоссе в Киеве водитель "Акуры" насмерть сбил пешехода: фото с места трагедии
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф

28 февраля в воскресенье вечером в Киеве на Надднепрянском шоссе возле станции метро Выдубичи произошло ДТП: легковушка насмерт сбила пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неразрешенном месте.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа".

Согласно предоставленным данным, легковой автомобиль Acura, двигался по направлению к мосту Патона, когда влетел в пешехода.

Пострадавший переходил оживленную городскую магистраль в неразрешенном для этого месте.

В результате полученных травм, пешеход умер на месте. Его лицо было установлено, им оказался мужчина 34 лет.

В то же время виновника и причины инцидента устанавливают правоохранители.

Фото с места ДТП:

На Надднепрянском шоссе в Киеве водитель "Акуры" насмерть сбил пешехода

В Киеве водитель "Акуры" насмерть сбил пешехода

На Надднепрянском шоссе водитель "Акуры" насмерть сбил пешехода

в Киеве водитель "Акуры" сбил пешехода

На Надднепрянском шоссе водитель "Акуры" сбил пешехода

На Надднепрянском шоссе в Киеве водитель "Акуры" сбил человека

ДТП в Киеве 28 февраля пешеход попал под машину Акура и погиб на месте

В Киеве 28 февраля пешеход попал под машину Акура и погиб на месте

Стоит напомнить, что ранее, 27 февраля в селе Жобрин, на Ровенщине произошло ДТП в результате чего погибли двое пассажиров авто.

Фото: Василий Мозговой, Телеграф

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП.
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