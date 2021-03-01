На Надднепрянском шоссе в Киеве водитель "Акуры" насмерть сбил пешехода: фото с места трагедии

28 февраля в воскресенье вечером в Киеве на Надднепрянском шоссе возле станции метро Выдубичи произошло ДТП: легковушка насмерт сбила пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неразрешенном месте.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа".

Согласно предоставленным данным, легковой автомобиль Acura, двигался по направлению к мосту Патона, когда влетел в пешехода.

Пострадавший переходил оживленную городскую магистраль в неразрешенном для этого месте.

В результате полученных травм, пешеход умер на месте. Его лицо было установлено, им оказался мужчина 34 лет.

В то же время виновника и причины инцидента устанавливают правоохранители.

Фото с места ДТП:

Стоит напомнить, что ранее, 27 февраля в селе Жобрин, на Ровенщине произошло ДТП в результате чего погибли двое пассажиров авто.

Фото: Василий Мозговой, Телеграф