"Нет тарифам": мэр Ивано-Франковска Марцинкив отличился билбордом со странным лозунгом (фото)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив насмешил сеть странным лозунгом на билборде о тарифах.

Об этом в понедельник, 1 марта в Фейсбуке сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

Он также поделился фото самого билборда, лозунг которого звучит как "нет тарифам".

"Нет ценам! - сказали продавцы", - написал он в своем посте.

Стоит отметить, что данную новость не могли оставить без внимания в сети.

Людей насмешило то, что на билборде не было больше ничего кроме лозунга "нет тарифам". Другими словами сам лозунг не против высоких тарифов, а против тарифов вообще, что абсурдно.

Поэтому многих пользователей этот факт позабавил.

Добавим, что по итогам местных выборов действующий мэр Марцинкив набрал 84,78% (67 050 голосов), второе место тогда занял Петр Шкутяк с 7,05%, а третье Наталия Сербии с 3,56%.

Напомним, что 27 февраля в Харькове, недалеко от российского консульства появился баннер с изображением Крыма и надписью "краденное".