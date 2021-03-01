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"Нет тарифам": мэр Ивано-Франковска Марцинкив отличился билбордом со странным лозунгом (фото)

"Нет тарифам": мэр Ивано-Франковска Марцинкив отличился билбордом со странным лозунгом (фото)
10:39 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив насмешил сеть странным лозунгом на билборде о тарифах.

Об этом в понедельник, 1 марта в Фейсбуке сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

Он также поделился фото самого билборда, лозунг которого звучит как "нет тарифам".

"Нет ценам! - сказали продавцы", - написал он в своем посте.

Стоит отметить, что данную новость не могли оставить без внимания в сети.

Людей насмешило то, что на билборде не было больше ничего кроме лозунга "нет тарифам". Другими словами сам лозунг не против высоких тарифов, а против тарифов вообще, что абсурдно.

Поэтому многих пользователей этот факт позабавил.

скринскриншот

Добавим, что по итогам местных выборов действующий мэр Марцинкив набрал 84,78% (67 050 голосов), второе место тогда занял Петр Шкутяк с 7,05%, а третье Наталия Сербии с 3,56%.

Напомним, что 27 февраля в Харькове, недалеко от российского консульства появился баннер с изображением Крыма и надписью "краденное". 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Ивано-Франковск, Руслан Марцинкив.
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