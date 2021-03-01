В школе под Николаевым произошел взрыв в школе - бетонная плита придавила человека (фото)

В понедельник, 1 марта, утром в с.Ивановка Очаковского района Николаевской области произошел взрыв твердотопливного котла на территории общеобразовательной школы, в результате чего в помещении котельной обвалилась железобетонная плита, под которой, возможно, находится человек.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"На месте также возник пожар площадью 2 кв. м, пожарными он ликвидирован. На место дополнительно направлен специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран КTA-18 на базе КамАЗ-53228, для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего", - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются все необходимые меры для спасения человека.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687.

Как сообщалось, 1 марта в центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом - памятник архитектуры 1879 года постройки.