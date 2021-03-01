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В школе под Николаевым произошел взрыв в школе - бетонная плита придавила человека (фото)

В школе под Николаевым произошел взрыв в школе - бетонная плита придавила человека (фото)
11:32 Сегодня Телеграф ГСЧС

В понедельник, 1 марта, утром в с.Ивановка Очаковского района Николаевской области произошел взрыв твердотопливного котла на территории общеобразовательной школы, в результате чего в помещении котельной обвалилась железобетонная плита, под которой, возможно, находится человек.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

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"На месте также возник пожар площадью 2 кв. м, пожарными он ликвидирован. На место дополнительно направлен специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран КTA-18 на базе КамАЗ-53228, для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего", - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются все необходимые меры для спасения человека.

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Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687.

Как сообщалось, 1 марта в центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом - памятник архитектуры 1879 года постройки.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Николаевская область, Взрыв, Школа, Котел, Обрушение, Пострадавший.
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