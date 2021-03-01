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Хлебокомбинат выиграл тендер на закупку новых трамваев для Киева

Хлебокомбинат выиграл тендер на закупку новых трамваев для Киева
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф

Запорожский хлебокомбинат №1 выиграл тендер на поставку 20 низкопольных трамваев для "Киевпасстранса".

Об этом сообщает The Village Украина.

Сам тендер на приобретение трамваев был объявлен объявили еще в сентябре 2019 года. Участники тендера показали свои предложения в феврале 2020 года. На то, чтобы назвать победителей торгов, ушел целый год. Их выбор затянулся из-за того, что участники торгов выдвигали жалобы. Несмотря на то, что в тендере кроме хлебокомбината из Запорожья принимали участие еще три завода, победу одержал, как бы это странно не было, именно хлебокомбинат.

Деньги на трамваи для "Киевпастранса" возьмут кредитом в Европейском инвестиционном банке. Согласно результатам конкурса, трамваи обойдутся городу в 24,9 млн евро без НДС.

Как сообщал "Телеграф", ранее "Киевпасстранс" проиграл многомиллионное дело по троллейбусам. Предметом иска стала задолженность перед "ЛАЗ" в размере 62,9 млн грн, 4,7 млн грн пени, 6,25 млн грн в качестве 3% годовых пени и более 50 млн грн инфляционнных потерь.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Киев, Трамваи, Тендеры, хлебокомбинаты.
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