Разведка разоблачила целую бригаду военных Путина в Крыму: их имена подошьют к делу в Гааге

Украинские разведчики установили имена 127 отдельной бригады разведки 22 армейского корпуса береговых войск Черноморского флота Южного военного округа ВС РФ, которая дислоцируется в Крыму.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУР Минобороны Украины.

Разведчики отмечают, что 127 отдельная бригада разведки (военная часть 67606) была сформирована 1 декабря 2014 года. При этом само управление бригады расположено в оккупированном Севастополе на улице Ленина, 26.

А подразделения бригады - по таким адресам: Монастырское шоссе, 6, военный городок № 302 и улица Героев Севастополя 17 военный городок № 8.

В состав бригады входят:

управления бригады;

разведывательный батальон (глубинной разведки)

батальон радиоэлектронной разведки (особого назначения);

батальон управления;

отряд психологической борьбы;

рта беспилотных летательных аппаратов;

рота материального обеспечения;

ремонтная рота;

инженерно-технический взвод;

взвод РХБ защиты;

медицинский пункт;

военный оркестр.

В общей сложности численный состав бригады составляет 1123 военнослужащих. Также известно, что военнослужащие служат в бригаде по контракту.

Также ГУР опубликовало имена руководства 127-й отдельной бригады разведки.

Кроме того, украинским разведчикам удало выяснить, что аналогична организационная структура и боевые способности есть в отдельных бригадах разведки Южного (100-я отдельная разведывательная бригада, Моздок, Южная Осетия) и Западного (96-я отдельная разведывательная бригада, Сормово, Нижегородская область) военных округов ВС РФ.

Как сообщал "Телеграф", в канун годовщины аннексии вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что аннексированные Крым и Севастополь якобы не вернутся в Украину и останутся под контролем оккупантов.