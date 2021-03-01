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Разведка разоблачила целую бригаду военных Путина в Крыму: их имена подошьют к делу в Гааге

Разведка разоблачила целую бригаду военных Путина в Крыму: их имена подошьют к делу в Гааге
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф

Украинские разведчики установили имена 127 отдельной бригады разведки 22 армейского корпуса береговых войск Черноморского флота Южного военного округа ВС РФ, которая дислоцируется в Крыму.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУР Минобороны Украины.

Разведчики отмечают, что 127 отдельная бригада разведки (военная часть 67606) была сформирована 1 декабря 2014 года. При этом само управление бригады расположено в оккупированном Севастополе на улице Ленина, 26.

А подразделения бригады - по таким адресам: Монастырское шоссе, 6, военный городок № 302 и улица Героев Севастополя 17 военный городок № 8.

В состав бригады входят:

  • управления бригады;
  • разведывательный батальон (глубинной разведки)
  • батальон радиоэлектронной разведки (особого назначения);
  • батальон управления;
  • отряд психологической борьбы;
  • рта беспилотных летательных аппаратов;
  • рота материального обеспечения;
  • ремонтная рота;
  • инженерно-технический взвод;
  • взвод РХБ защиты;
  • медицинский пункт;
  • военный оркестр.

В общей сложности численный состав бригады составляет 1123 военнослужащих. Также известно, что военнослужащие служат в бригаде по контракту.

Также ГУР опубликовало имена руководства 127-й отдельной бригады разведки.

Бригада РФ в Крыму

Бригада РФ в Крыму

Фамилии руководства бригады РФ в Крыму

Фамилии руководства бригады РФ в Крыму

Фамилии руководства бригады РФ в Крыму

Фамилии руководства бригады РФ в Крыму

Кроме того, украинским разведчикам удало выяснить, что аналогична организационная структура и боевые способности есть в отдельных бригадах разведки Южного (100-я отдельная разведывательная бригада, Моздок, Южная Осетия) и Западного (96-я отдельная разведывательная бригада, Сормово, Нижегородская область) военных округов ВС РФ.

Как сообщал "Телеграф", в канун годовщины аннексии  вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что аннексированные Крым и Севастополь якобы не вернутся в Украину и останутся под контролем оккупантов.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Крым, Фамилии, ГУР, Российские военные, бригады военных РФ.
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