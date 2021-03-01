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Кто с удочками, а кто в трусах: дрейфующие на льдинах "мамонтята" в Киеве развеселили сеть (видео)

Кто с удочками, а кто в трусах: дрейфующие на льдинах "мамонтята" в Киеве развеселили сеть (видео)
19:48 Сегодня Телеграф

В Киеве в понедельник, 1 марта, заметили нескольких человек, дрейфующих на льдинах.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве, первый случай произошел возле моста Патона – на льдине, что дрейфовала в свободном плаванье, оказались двое парней – 26 и 29 лет. Они прогуливались по льду в тот момент, когда его часть откололась и самостоятельно поплыла. Спасатели помогли парням оказаться на суше.

"Пусть мама услышит, пусть мама придет..." – прокомментировали ЧП в Telegram-канале "dtp.kiev.ua", сравнив молодых парней с удочками в руках с мамонтенком из мультика, который путешествуя на льдине, искал свою маму.

Как пишет "Ху*вый Киев", аналогичный случай произошел и в столичном Гидропарке. Здесь мужчина, без одежды, только в трусах, перчатках и шлепках также оказался на дрейфующей льдине. Судя по всему, ему это не впервые, но чем все закончилось - история умалчивает.

В сети также сравнили мужчину с мамонтенком из известного мультфильма.

Мамонтенок в Киеве

Отметим, несмотря на наступление календарной весны, в столице в понедельник, 1 марта, облачно, сильный ветер, столбик термометра остановился на отметке ноль градусов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве на Русановке, спасатели сняли с льдины подростка, который оказался посреди воды.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 433

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Киев, Видео, Спасение, Фото, Льдины.
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