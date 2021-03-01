Скачать
Понедельник, 01.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Попали под обстрел и подорвались: на Донбассе пострадали девять украинских защитников
Попали под обстрел и подорвались: на Донбассе пострадали девять украинских защитников
США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций
США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций
Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
Не увидели весну: названы имена погибших украинских военных на Донбассе в феврале (видео)
Не увидели весну: названы имена погибших украинских военных на Донбассе в феврале (видео)

Херсонскую ОГА возглавил Сергей Козырь: что о нем известно

Херсонскую ОГА возглавил Сергей Козырь: что о нем известно
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский главой Херсонской облгосадминистрации назначил 36-летнего Сергея Козыря.

Об этом сообщает пресс-служба президента в Facebook.

"Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА", - говорится в сообщении.

А на сайте президента опубликован еще и соответствующий указ, который президент подписал 1 марта.

Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА

Кто такой Сергей Козырь?

Новый глава Херсонской ОГА Сергей Козырь

Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых".

в 2009 году закончил Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы".

В 2014 году получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности "Шахтоуправление "Трудовое" ГП "Донецкая угольная энергетическая компания".

В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

С сентября 2019 года занял должность замглавы Херсонской ОГА.

А с декабря 2020 года до сегодня – временно исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский назначил бывшего министра финансов при Кабмине Владимира Гройсмана Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 216

Все по теме:

Владимир Зеленский, назначения, Херсонская ОГА, Сергей Козырь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
02 В Киеве зверски убили отца двоих детей: подробности и фото погибшего
03 Под Нижним Новгородом вырезали целую семью: всплыли данные о мотивах и убийце (видео)
04 Трамп появился на публике и сделал сенсационное заявление о будущих выборах президента США
05 В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разведка разоблачила целую бригаду военных Путина в Крыму: их имена подошьют к делу в Гааге
Разведка разоблачила целую бригаду военных Путина в Крыму: их имена подошьют к делу в Гааге
С 1 марта украинцы могут записаться на вакцинацию онлайн (инструкция)
С 1 марта украинцы могут записаться на вакцинацию онлайн (инструкция)
СБУ выносит дело Шария на международный уровень и взялась за его партию
СБУ выносит дело Шария на международный уровень и взялась за его партию
Украинец на велосипеде покорил заснеженную Говерлу (Фото)
Украинец на велосипеде покорил заснеженную Говерлу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь