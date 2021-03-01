Херсонскую ОГА возглавил Сергей Козырь: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский главой Херсонской облгосадминистрации назначил 36-летнего Сергея Козыря.

Об этом сообщает пресс-служба президента в Facebook.

"Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА", - говорится в сообщении.

А на сайте президента опубликован еще и соответствующий указ, который президент подписал 1 марта.

Кто такой Сергей Козырь?

Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых".

в 2009 году закончил Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы".

В 2014 году получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности "Шахтоуправление "Трудовое" ГП "Донецкая угольная энергетическая компания".

В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

С сентября 2019 года занял должность замглавы Херсонской ОГА.

А с декабря 2020 года до сегодня – временно исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский назначил бывшего министра финансов при Кабмине Владимира Гройсмана Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.